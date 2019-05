O ordenado de um eurodeputado português pode superar, de acordo com o Correio da Manhã, os 12 mil euros limpos. Em termos brutos, o salário fica-se pelos 8757,70 euros, sobre os quais os deputados descontam cerca de 4200 euros em impostos e contribuições. Com 27% do salário-base tributado em sede de IRS nacional e 21% para os cofres da Comissão Europeia , o vencimento líquido é de 4554 euros.Há, no entanto, que contabilizar as subvenções que podem ultrapassar os 9000 euros, o que explica o montante global de mais de 12 mil euros que os eurodeputados levam para casa.