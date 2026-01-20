Sábado – Pense por si

Banqueiro português encontrado morto em hotel de luxo em Moçambique

Correio da Manhã 12:02
Pedro Ferraz Reis, administrador do BCI, foi encontrado morto no Hotel Polana, em Maputo.

O português Pedro Ferraz Reis, administrador do Banco Comercial de Investimento (BCI), foi encontrado sem vida, na noite de domingo, nas casas de banho do Hotel Polana, um hotel histórico localizado em Maputo, Moçambique.  

Pedro Reis
Pedro Reis

As circunstâncias desta morte ainda não foram publicamente reveladas pelas autoridades locais, mas o CM sabe que o português terá sido assassinado com recurso a uma arma branca. 

Pedro Ferraz Reis vivia em Moçambique há dez anos. Era membro do Conselho Executivo do BCI Moçambique e acumulava as funções de vogal executivo e membro do Conselho de Administração, participando na definição da estratégia e na supervisão institucional do banco. Antes de assumir as atuais funções tinha desempenhado sido responsável financeiro daquela instituição bancária.   

Integrava ainda o Conselho da Diáspora Portuguesa desde 2023, papel que foi atribuído pelo reconhecimento da sua ligação à comunidade portuguesa no estrangeiro e do seu percurso profissional internacional. Ao CM, fonte próxima da alegada vítima descreve Pedro Ferraz Reis como "alguém que tinha uma conduta pessoal e profissional completamente limpa".

O  BCI Moçambique – controlado em 61,51% pela Caixa Geral de Depósitos (a Caixa  Participações SGPS, SA tem 51% e a Caixa Geral de Depósitos, SA 10,51%) e pelo BPI (o Banco BPI, SA tem 35,67%) – já emitiu uma nota a lamentar a morte de Pedro Ferraz Reis, realçando que o português se distinguiu, ao longo dos anos, “pelo elevado sentido de responsabilidade, pela dedicação à instituição e pelo contributo relevante para o fortalecimento da governação, da solidez e da reputação do BCI”. 

