Sábado – Pense por si

Dinheiro

Centeno fora da corrida a vice do BCE, croata Vujcic eleito

Jornal de Negócios 17:37
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas

Governador do banco central da Croácia, Boris Vujcic, será o número dois de Christine Lagarde, com o leste europeu a ganhar assim um lugar na comissão executiva da autoridade monetária do euro.

Mário Centeno está fora da corrida à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE), tendo sido uma das quatro candidaturas retiradas no processo de votação para a escolha do sucessor de Luis de Guindos na reunião do Eurogrupo que decorre nesta segunda-feira que acabou disputada entre Croácia e Finlândia, com a escolha final dos governos do euro a recair no croata Boris Vujcic.

Centeno garante transparência no negócio da sede do Banco de Portugal
Centeno garante transparência no negócio da sede do Banco de Portugal

A informação foi avançada pela agência Bloomberg, segundo a qual saíram da corrida o candidato português, assim como o letão Martins Kazaks, tal como Centeno indicado pelo Parlamento Europeu para o lugar. Os candidatos da Estónia, Madis Muller, e da Lituânia, Rimantas Sadzius, também ficaram fora, com Oli Rehn, pela Finlândia, e Boris Vujcic, da Croácia, no lote final de candidatos.

A desistência de Centeno ocorre depois do ex-ministro das Finanças português, antigo presidente do Eurogrupo e ex-governador do Banco de Portugal ter admitido a falta de "alinhamento" entre os grandes países do bloco da moeda única como um dos obstáculos à sua escolha, em declarações ao jornal Público, ao mesmo tempo que considerava que a "fragmentação política" vivida na Zona Euro também colocaria obstáculos a que os governbos nacionais coincidissem com a indicação dada pelos eurodeputados.

Também à entrada para a reunião do Eurogrupo, ao início da tarde, o ministro das Finanças, Joaquim MIranda Sarmento, antecipava já uma "eleição muito difícil" para Mário Centeno. "O próprio Mário Centeno já o disse. Esta é uma eleição muito difícil. São seis candidatos. O lugar foi ocupado por um português até há oito anos (Vítor Constâncio) e há equilíbrios regionais que são considerados", afirmou.

Além de Vítor Constâncio, ocuparam já igualmente o cargo outros dois representantes dos países do Sul da Europa: o grego Lucas Papademos e, nesta última fase, o espanhol Luis de Guindos, que está de saída.

Tópicos candidato Informações Informação Votação Mário Centeno Finlândia Croácia Parlamento Europeu Banco Central Europeu
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Centeno fora da corrida a vice do BCE, croata Vujcic eleito