Inflação na Zona Euro caiu abaixo dos 2% em dezembro

Excluindo apenas a energia, a inflação foi de 2,3% no grupo de 20 países que partilha a moeda única (em dezembro a Bulgária ainda não se tinha juntado ao Euro), e excluindo também a comida não processada, o valor foi de 2,3%. Esta é a chamada inflação subjacente (core), que exclui os preços de produtos mais voláteis.
Segundo a análise do Eurostat, as subidas nos preços em dezembro vieram sobretudo do setor dos serviços (aumento de 3,4%) e da comida, álcool e tabaco (aumento de 2,5%), enquanto o preço dos bens energéticos recuou 1,9% e o dos bens industriais não energéticos avançou 0,4%.
Já o índice de preços harmonizados no consumidor (IPHC) da União Europeia, conjunto de 27 países, foi de 2,3% em dezembro, ficando abaixo dos 2,4% registados em novembro de 2025. Na variação homóloga registou-se um decréscimo de 0,3 pontos percentuais (tinha sido de 2,7% em dezembro de 2024).
Em dezembro, a Roménia (8,6%), Eslováquia (4,1%) e Estónia (4,0%) registaram as maiores subidas nos preços no consumidor. Chipre (0,1%), França (0,7%) e Itália (,12%) registaram as menores subidas
O valor da inflação na Zona Euro termina assim o ano abaixo dos 2%, que é a meta traçada pelo Banco Central Europeu (BCE) para este indicador económico.