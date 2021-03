Aumento das rendas trava a fundo em 2020

As rendas continuam a aumentar, mas, em ano de pandemia, o crescimento está a abrandar de forma notória. No segundo semestre de 2020, as rendas subiram em torno de 5%, uma variação que fica muito aquém das taxas de crescimento verificadas anteriormente. Considerando apenas os últimos três meses do ano passado, a evolução é ainda menos acelerada.







Os dados foram divulgados esta segunda-feira, 29 de março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o valor mediano das rendas de alojamentos familiares, nos novos contratos de arrendamento, fixou-se em 5,61 euros por metro quadrado no segundo semestre de 2020, um aumento de 5,5% face a igual período do ano anterior. No segundo semestre de 2019, antes da pandemia, o valor mediano das rendas tinha aumentado mais de 10%. Assim, apesar de as rendas continuarem a aumentar, o crescimento agora verificado representa cerca de metade daquele que era registado um ano antes.Esta tendência de desaceleração é ainda mais notória se se analisar apenas o quarto trimestre de 2020. Nesse período, a renda mediana foi de 5,77 euros por metro quadrado, o que representa um aumento homólogo de 3,8%, abaixo da variação de 5,2% que tinha sido registada no terceiro trimestre.Mas a evolução das rendas por todo o país, ressalva o INE, foi "muito heterogénea". No segundo semestre de 2020, as rendas caíram em 48 municípios, com destaque para as maiores cidades do país. Lisboa registou uma queda anual de 4,18%, enquanto no Porto as rendas recuaram 1,47%. Também em Cascais, Oeiras, Guimarães, Coimbra e Funchal, todos com mais de 100 mil habitantes, houve uma queda das rendas.Noutros nove municípios, as rendas ficaram inalteradas ou sofreram variações pouco significativas, inferiores a 1%. Nos restantes municípios (excluindo aqueles para os quais não existem dados), as rendas aumentaram na segunda metade de 2020, mas a ritmos muito diferentes, tendo sido registadas subidas a dois dígitos em 28 concelhos, a maioria dos quais na região do Alentejo.A tendência de desaceleração das rendas, ou mesmo de queda em algumas cidades, acontece num período marcado pelo aumento da oferta.No segundo semestre de 2020, foram celebrados 79.878 novos contratos de arrendamento, um aumento de 9,7% em relação a igual período de 2020.Esta tendência foi particularmente significativa nas maiores cidades. Em Lisboa, foram celebrados 7.968 novos contratos de arrendamento no segundo semestre de 2020, mais do dobro do que os 3.205 que tinha sido celebrados no mesmo período de 2019. Já no Porto, o número de novos contratos também duplicou, com 3.700 contratos celebrados.Com o aumento acentuado da oferta, as rendas acabaram por cair em Lisboa e no Porto pela primeira vez desde que o INE recolhe estes dados estatísticos, que recuam até 2017.No município de Lisboa, que se mantém como o mais caro do país, a renda mediana fixou-se em 11,46 euros por metro quadrado, uma queda de 4,2% face a 2019. Esta tendência foi generalizada a quase todo o concelho. A únicas exceções foram as freguesias do Beato, onde as rendas aumentaram 3,5%, e da Penha de França, que registou uma subida de 5%.Em duas das freguesias lisboetas, Estrela e Campo de Ourique, as rendas chegaram mesmo a cair a dois dígitos.Já no Porto, a renda mediana caiu 1,5% e fixou-se em 8,83 euros por metro quadrado. A maior queda, de 4,9%, registou na união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilge. Na freguesia de Campanhã, verificou-se a maior subida, de 4,4%.Notícia atualizada pela última vez às 12h03 com mais informação.