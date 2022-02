As piores consequências da seca explicadas por quem as vive

Nuno Faustino já sentiu diferença nos porcos que criou este ano. A olho nu, pode até não ser visível, mas os animais são menos pesados do que o habitual. Falar-se de “15 a 20 quilos num porco é muito”, diz à SÁBADO. O criador do chamado porco alentejano de montanheira – animais que nos três meses antes do abate se alimentam só de bolota e erva – conhece as razões. É a conjugação de três coisas: falta de água, tempo seco e temperaturas elevadas para a época. “Os porcos comem menos porque têm de se deslocar mais para comer, não há erva, a própria bolota está mais seca e menos apetecível. Como o terreno está áspero, dificulta a caminhada. Estamos a falar de animais pesados – de mais de 100 quilos. Não havendo frio, o animal também não tem tanta predisposição para comer para formar gordura adiposa”, detalha. Até a qualidade da carne pode ser inferior – sem erva, é preciso dar-lhes ração.



Tem uma exploração de 300 hectares em Ourique, no Baixo Alentejo, para criar cerca de 150 porcos por ano. Em janeiro, já abateu mais de 120. Agora, teme os prejuízos – como os animais não engordaram tanto, pode sofrer penalizações no preço a que os vende.



Está longe de ser caso único. Razão: a falta de chuva não afeta só o Alentejo. Todo o País está em seca, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Falta água no solo, o que afeta a agricultura e a pecuária, mas também nas barragens. Neste momento, há 15 albufeiras com disponibilidades inferiores a 40% do volume total – daí que o Governo tenha decidido travar a produção elétrica em cinco barragens e proibido a rega na Bacia do Barlavento, no Algarve.