Os telemóveis que nos marcaram: do 'tijolo' ao iPhone

Hoje, os aparelhos medem-se ao milímetro, são cada vez mais leves, mais atraentes, têm ecrãs maiores, mais funções e, sobretudo, são cada vez mais baratos. Em Portugal, a história do telemóvel começa a desenhar-se nos anos 90. Vejamos um pouco do seu percurso. Na época, os telefones, estavam quase sempre instalados no carro, eram reservados à classe política e empresarial e os preços dos aparelhos variavam entre os 3 mil e os 5 mil euros. O grande impulso a esta tecnologia é dado em 1991, quando surge a TMN (rede 96, que entretanto deu origem à MEO), que ganhou no ano seguinte a companhia da Telecel (rede 91, que depois se transformou na Vodafone), lançada no dia 18 de outubro de 1992.Em 1993 surgiu no mercado o Ericsson GH172O, apresentado pela Telecel, como "o primeiro telefone verdadeiramente portátil" e que já custava à volta de 500 euros. Até ao ano 2000, os telemóveis limitavam-se a fazer chamadas, a enviar SMS (funcionalidade lançada no mercado pela Optimus, terceira operadora nacional, fundada em 1998 e que depois deu origem à NOS) e a tirar fotos de baixíssima qualidade. Mas isso não nos impede de recordar com nostalgia o nosso primeiro telemóvel, ainda com ecrã a preto e branco e antena.No ano 2000, a evolução tecnológica dos aparelhos havia escalado e mais de 6 milhões de portugueses possuíam um destes dispositivos. Foi a altura em que lideravam o mercado alguns modelos que ficaram para a história. O Nokia 3310 terá sido o mais marcante, e custava 26.900 escudos, em 1999, o equivalente hoje a 212 euros. Este telefone tinha características inovadoras: podia cair ou molhar-se e continuar a funcionar.Venderam-se 126 milhões de unidades em todo o mundo e o seu legado acabou com o lançamento do Nokia 1100, o telemóvel mais vendido de sempre, com 250 milhões de unidades. Tinha calculadora, cronómetro e quatro jogos, entre os quais o popular Snake II. Marcou uma geração e em 2017 saiu uma versão do modelo para nostálgicos. O Motorola v3, lançado em 2004, foi outro modelo massificado. Conhecido como o telefone "concha", era o telemóvel mais estreito do mercado. A sua popularidade foi tanta que chegou a aparecer em videoclips de Beyoncé.O ano de 2007 foi o da grande revolução nos telefones móveis, com o aparecimento do iPhone. Lançado a 29 de junho, bastaram 74 dias para a Apple anunciar que havia vendido mais de 1 milhão de iPhones. Tinha um ecrã tátil de 3,5 polegadas e contava com 4/8 GB de armazenamento interno, além de uma única câmara traseira, de 2 MP. Custava 499 dólares (€579). A resposta ao iPhone veio da Coreia do Sul: o Samsung Galaxy S III, batizado de "iPhone Killer". Em nove meses vendeu 50 milhões de unidades em todo o planeta.Em 2022, a Apple regressou ao topo do mercado mundial de smartphones graças às vendas dos novos iPhones no último trimestre do ano, captando 24,1% de quota. De acordo com a IDC, venderam-se 72,3 milhões de iPhones nos últimos três meses de 2022, o que representou uma quebra significativa em relação ao mesmo período do ano anterior: No Natal de 2021, a Apple tinha vendido 85 milhões de iPhones, o que significa que as vendas caíram 14,9%. A Samsung, na segunda posição, com 58,2 milhões de smartphones vendidos, o que lhe garantiu 19,4% de quota.Para se perceber o impacto dos telemóveis em Portugal basta olhar para os números do sector em 2019. Começando pelos dados das vendas, que indicam um total de 890 milhões de euros gastos no nosso país, na aquisição de 2,5 milhões de smartphones.