Imóvel custa 170 mil euros e precisa de ser remodelado. O apartamento tem 70 metros quadrados - a gruta debaixo do cemitério dos Prazeres, 150.

Ficou interessado no apartamento T2 à venda na Estrela, em Lisboa, que tem uma gruta incluída? De acordo com um agente imobiliário da Keller Williams (KW), que apresentou o imóvel no seu site, a gruta fica debaixo do Cemitério dos Prazeres. O imóvel, com gruta incluída, custa 170 mil euros e precisa de ser remodelado.





Quer um quarto numa autocaravana no Estoril? Custa 600 euros Não é novidade que há quartos na capital que ultrapassam os 600€ e outros que até chegam aos 1000€, o que parece indicar que no mercado imobiliário de Lisboa vale tudo, inclusive arrendar quartos a estudantes em autocaravanas. Este anúncio existe e foi publicado no portal OLX na passada segunda-feira, dia 20 de Agosto.