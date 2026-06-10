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António José Seguro discursa na abertura do evento que assinala o segundo aniversário do NOW

Now 13:11
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A segunda edição vai reunir figuras de destaque para discutir os temas centrais da atualidade, consolidando o evento como um ponto de encontro para a reflexão sobre o futuro e as dinâmicas internacionais.

O Presidente da República vai estar presente na segunda conferência do NOW, no próximo dia 16 de junho. António José Seguro vai discursar na abertura do evento que assinala o segundo aniversário do canal. 

LUSA_EPA

Com o tema The Great Transformation: The World in an Age of Uncertainty', a conferência acontece no Four Seasons Hotel Ritz Lisbon.

O evento decorre sob a curadoria de Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia (2004 a 2014). Foi também primeiro-ministro de Portugal e, ao longo de doze anos, desempenhou várias funções governativas, incluindo ministro dos Negócios Estrangeiros, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e secretário de Estado da Administração Interna.

Esta  vai reunir figuras de destaque para discutir os temas centrais da atualidade, consolidando o evento como um ponto de encontro para a reflexão sobre o futuro e as dinâmicas internacionais.

Saiba tudo sobre a conferência aqui:

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