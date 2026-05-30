Durão Barroso abre conferência do NOW em Lisboa

Evento realiza-se a 16 de junho e traz grandes figuras a Portugal.
‘As Grandes Transformações Globais Num Mundo de Incertezas’ é o tema da segunda grande conferência do NOW, que reúne em Lisboa, a 16 de junho, grandes figuras do panorama nacional e internacional. O evento decorre sob a curadoria de Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia (2004 a 2014). Foi também primeiro-ministro de Portugal e, ao longo de doze anos, desempenhou várias funções governativas, incluindo ministro dos Negócios Estrangeiros, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e secretário de Estado da Administração Interna. No plano académico, foi professor visitante na Georgetown University, na Princeton University e no Graduate Institute for International Studies, em Genebra. Atualmente, é professor visitante na Universidade Católica Portuguesa e no European University Institute, School of Transnational Governance, em Florença. José Manuel Durão Barroso é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e concluiu um mestrado em Ciência Política na Universidade de Genebra, tendo ainda realizado outros estudos de pós-graduação em Estudos Europeus.
Atualmente, é chairman of International Advisors da Goldman Sachs, chairman da Gavi, the Vaccine Alliance, e presidente do conselho de administração da FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.