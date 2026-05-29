Stefania e Valentino na conferência do NOW

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‘As Grandes Transformações Globais Num Mundo de Incertezas’ é o tema da segunda grande conferência do NOW, que reúne em Lisboa, a 16 de junho, grandes figuras do panorama nacional e internacional.

É o caso Stefania Giannini, diretora-geral assistente de Educação na UNESCO e antiga ministra italiana da Educação, Universidades e Pesquisa (2014-2016) do Governo de Matteo Renzi. “A transformação da educação começa com os professores, porque eles estão no centro de todo sistema de aprendizagem. Mas a profissão de professor está em crise”, alertou, numa entrevista ao Vatican News. “A falta de docentes, a falta de formação e crescimento profissional, as salas de aula sobrelotadas, as condições de trabalho pouco atraentes e os baixos salários estão a ameaçar a profissão e a agravar a crise global de aprendizagem”, sublinhou. A sua intervenção no painel ‘Desenvolvimento e Justiça Global’ é aguardada com grande expectativa. Assim como a de Valentino Valentini, vice-ministro italiano responsável pelo setor empresarial e pela promoção da marca ‘Made in Italy’. Membro do partido Forza Italia, exerceu funções de chefe de gabinete e conselheiro especial para Relações Exteriores nos Governos de Berlusconi. Antes, trabalhou como intérprete profissional (é formado em línguas pela Universidade de Trieste) e foi funcionário do Parlamento Europeu em Bruxelas.