Com a compra por parte de Elon Musk, a rede social vai entrar por outros caminhos. Liberdade de expressão é a principal promessa, mas há fantasmas em cima da mesa, como a facilitação do discurso de ódio e o regresso de Donald Trump.

O que vai mudar no Twitter com o dono Elon Musk?

No dia em que os portugueses saíram à rua para festejar a Liberdade, chegou a confirmação da venda do Twitter, rede social onde a diversidade de opiniões é um cartão-de-visita. O feliz proprietário será Elon Musk, empresário norte-americano nascido na África do Sul, quase sempre associado aos universos Tesla e Espaço. O negócio envolve mais de 41 mil milhões de euros, valor aceitável para o homem mais rico do mundo, que também é a oitava pessoa mais popular no Twitter, com cerca de 82 milhões de seguidores, atrás de Barack Obama e Cristiano Ronaldo (ver caixa abaixo).