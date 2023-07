Juros médios do novo crédito à habitação superaram em maio 4%, pela 1.ª vez em 11 anos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

No crédito à habitação foram emprestados 1.623 milhões de euros, mais 353 milhões de euros do que em abril. Neste caso, a taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação cresceu de 3,97% em abril para 4,15% em maio, "superando o limiar dos 4% pela primeira vez em 11 anos", disse o regulador e supervisor bancário.O BdP diz ainda que a taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação contratados a taxa variável foi de 4,20% em maio, a qual é "praticamente igual à taxa de juro média dos novos empréstimos a taxa fixa (4,19%)".Já o crédito ao consumo subiu 90 milhões de euros para 469 milhões de euros e o aumento da taxa de juro média passou de 8,69% em abril para 8,72% em maio. O crédito a outros fins aumentou 53 milhões de euros para 197 milhões de euros e a taxa de juro média passou de 5,18% em abril para 5,19% em maio.No que diz respeito às empresas, os bancos concederam-lhes um total de 1.796 milhões de euros em maio, mais 267 milhões de euros do que no mês anterior.Por seu lado, a taxa de juro média dos novos empréstimos às empresas aumentou 5,13% em abril para 5,42% em maio, com a subida a refletir o aumento da taxa de juro média dos empréstimos até um milhão de euros (de 5,44% para 5,55%) e acima de um milhão de euros (de 4,76% para 5,22%).