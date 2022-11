'Toots' em vez de 'tweets'. Mastodon a rede social dos descontentes do Twitter

Pouco depois de o bilionário Elon Musk ter confirmado a aquisição do Twitter por 44 mil milhões de euros, no passado dia 27 de outubro, pelos menos, 70.000 utilizadores cancelaram as suas contas. A maioria inscreveu-se no Mastodon, uma rede social de microblogging alemã que, ao contrário do Twitter, não é controlada nem por uma empresa, nem por um bilionário.