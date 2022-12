Angola: Justiça ordena arresto de bens de Isabel dos Santos. A apreensão chega aos mil milhões de dólares

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Supremo Tribunal de Angola decidiu a favor do Ministério Público e ordenou o arresto preventivo de "todos os saldos das contas bancárias de depósitos à ordem tituladas ou co-tituladas" pela filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. O conjunto dos vários bens alcança um valor de mil milhões de euros.







REUTERS/Toby Melville

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A notícia é avançado pela CNN Portugal , que teve acesso aos documentos do Tribunal, e refere que este arresto é relativo a todas as contas "sedeadas em todas as instituições bancárias" e que incluiu "contas de depósito a prazo, outras aplicações financeiras" e "dossiers de títulos em nome da arguida Isabel José dos Santos".O Supremo Tribunal ordenou ainda o congelamento de 70% das participações da empresa de telecomunicações de Moçambique MSTAR, uma vez que a filha do ex-presidente "é beneficiária efetiva", assim como os 70% das participações na UPSTAR Comunicação e os 100% das participações das empresas UNITEL e EMBALVIDRO.Além dos mil milhões de dólares relativos "ao valor das quantias que os arguidos se apropriaram ilicitamente" a justiça angolana considera que foram apurados "em sede de outros processos-crimes um dano no valor de mil milhões, cento e trinta e seis milhões de dólares".Na origem deste arresto estão os indícios de crime de "peculato, tráfico de influência, participação económica e, negócio e branqueamento de capitais".