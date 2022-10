EXCLUSIVO. Mulher do ministro da Energia de Angola suspeita de lavar dinheiro em Portugal

O caso poderá envolver o próprio governante, os dois filhos e um sobrinho. Uma denúncia apontou às autoridades contratos de prestação de serviços com empresas chinesas e portuguesas e a compra de imóveis e carros de luxo em Cascais e no Porto. Os negócios envolveram milhões de euros que circularam por várias empresas e contas bancárias no Dubai e em Lisboa.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o órgão do Ministério Público (MP) especializado em criminalidade complexa, está a investigar Ana Paula Borges, uma luso-angolana de 62 anos que é casada com João Baptista Borges, o ministro da Energia e das Águas do Governo angolano liderado por João Lourenço. O processo, iniciado o ano passado e que está a ser tramitado pelo juiz de instrução João Bártolo no Tribunal Central de Instrução Criminal, visa a eventual prática de crimes de branqueamento de capitais.