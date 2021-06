AmaZen: Uma cabine de libertação para usar quando faltam os direitos laborais?

A Amazon instalou cabines para os trabalhadores poderem relaxar nos centros de distribuição, mas as críticas multiplicaram-se nas redes sociais. Em março deste ano, surgiram vários relatos de trabalhadores que trabalham dez horas seguidas, com poucas ou nenhumas pausas, nem para ir à casa de banho.

No meio de um gigante armazém de encomendas prontas a seguir viagem para qualquer ponto do globo, encontra-se agora uma cabine. As dimensões são reduzidas e a porta abre-se para uma distopia: Separa o espaço de trabalho e o espaço de um mundo novo. Pelo menos é assim que a Amazon descreve as AmaZen, as novas cabines que deverão ser utilizadas pelos trabalhadores para fazerem as suas pausas.