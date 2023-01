Alemanha junta-se a Portugal, Espanha e França para a concretização do gasoduto

No domingo o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que a Alemanha se vai juntar ao projeto H2Med, o gasoduto que pretende ligar a Península Ibérica ao resto da Europa até 2030.







Na cimeira franco-alemã Macron anunciou: "Decidimos alargar o H2Med, que graças aos fundos europeus liga Portugal, Espanha e França à Alemanha, que será um parceiro na infraestrutura deste projeto".Macron referiu ainda que existe "uma vontade" de promover o hidrogénio verde a nível europeu e voltou a defender que este é o melhor projeto, por comparação ao MidCat, originalmente defendido por Portugal e Espanha para o transporte de gás.Apesar do chanceler alemão ter defendido o MidCat e até ter tentado "convencer" o presidente francês a aceitar implementá-lo considerou, no final da cimeira deste fim de semana, que o H2Med "é um bom projeto para o futuro" e valorizou-o como um "ancoradouro europeu" capaz de reunir, espanhóis, portugueses e franceses.Num comunicado, o governo espanhol também confirmou o envolvimento da Alemanha no projeto e relembrou que "o H2Med estará operacional em 2030" com a capacidade de "transportar dois milhões de toneladas de hidrogénio verde por ano", representando "10% do total consumido pela UE".Ainda no início de dezembro, França, Espanha e Portugal acordaram a construção deste gasoduto que vai ligar Barcelona e Marselha de forma subaquática através do Mediterrâneo. O gasoduto vai permitir o transporte de hidrogénio verde pela Europa procurando alternativas às fontes de energia poluentes, uma procura que foi acelerada pela crise originada pela guerra na Ucrânia.O projeto inclui duas ligações transfronteiriças, uma entre Celorico da Beira e Zamora e outra entre Barcelona e Marselha, e conta com 50% do financiamento por fundos europeus.