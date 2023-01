TAP refere "avanço construtivo" nas negociações com sindicato

A transportadora aérea TAP considerou no domingo que houve um "avanço construtivo" nas negociações com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e este fala em melhorias, mas remete pormenores para a assembleia geral de segunda-feira.





Num comunicado interno divulgado domingo e enviado à agência Lusa, a comissão executiva da TAP congratula-se "com o avanço construtivo e muito significativo nas conversas tidas com o SNPVAC nas últimas 24 horas".Contactado pela agência Lusa, o presidente do sindicato dos tripulantes, Ricardo Penarróias, disse que a proposta apresentada pela TAP "teve melhorias", mas escusou-se a adiantar mais pormenores, remetendo para a assembleia geral de trabalhadores que está marcada para segunda-feira, às 11:h30."Os trabalhadores são soberanos para decidir se mantêm a convocação da greve ou se a desconvocam", disse.Do lado da transportadora aérea, a comissão executiva tem a expectativa de que a última negociação seja um "derradeiro esforço" para evitar a greve, convocada para o período entre 25 e 31 de janeiro.Os tripulantes, reunidos em assembleia-geral na quinta-feira, rejeitaram, pela segunda vez, uma proposta da TAP, que ia ao encontro de 12 das 14 reivindicações do SNPVAC, na tentativa de evitar uma nova greve.A TAP anunciou na quinta-feira que a greve dos tripulantes levará ao cancelamento de 1.316 voos e gerará um impacto direto de 48 milhões de euros.A TAP tem estado em negociações com os sindicatos, para novos acordos de empresa, enquanto está a ser alvo de um plano de reestruturação que implica cortes salariais.Recorde-se que este sindicato realizou uma greve de tripulantes da TAP nos dias 08 e 09 de dezembro, que levou a companhia aérea a cancelar previamente 360 voos e teve um impacto estimado total de oito milhões de euros.Na terça-feira passada, a presidente executiva da companhia aérea disse, numa mensagem aos colaboradores a que a Lusa teve acesso, que a TAP ia investir 48 milhões de euros em remunerações aos trabalhadores, "para alívio dos cortes salariais", tendo registado, no ano passado, uma "das maiores receitas da sua história".O presidente do sindicato dos tripulantes disse à Lusa que o sentimento de insatisfação dos trabalhadores "é gigante", mas mantém a porta aberta ao diálogo com a empresa.