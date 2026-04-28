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Dinheiro

A livraria que faz bibliotecas para bilionários

Sarah Lyall/The Interview People 28 de abril de 2026 às 23:00

Iates? Coleções de arte? Não, o novo negócio de nicho para satisfazer os ultra-ricos de todo o mundo - pessoas ou empresas - é comprar livros e desenhar onde os alojar à medida do cliente.

Nicky Dunne, gerente de uma livraria independente, gosta de estar atento às novidades. Por isso, quando soube que o bilionário John Caudwell estava de olho num potencial local a algumas ruas de Mayfair, em Londres, fez questão de marcar presença.

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