Mau comportamento dos clientes mata restaurantes em Tóquio

É típico do Japão os restaurantes de sushi em que os pratos chegam através de um tapete rolante que passa por vários clientes, mas esse tipo de restaurante está a acabar. Os kaitenzushi (nome dado a este tipo de estabelecimentos) estão a desligar os seus equipamentos em resposta a vídeos em que os clientes se filmam a mexer em vários pratos, chegando a lamber tampas de frascos de molho de soja usado por várias pessoas ou a deixar cinza de cigarro em cima de pasta de gengibre.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o jornal The Guardian, o último vídeo viral foi o de um adolescente a lamber um fraco de sushi. Face a isso, as cadeias de restaurantes tiveram que tomar medidas, como por exemplo forçar os clientes a esperar que os funcionários tragam os seus pedidos.Segundo revela o jornal, a Choshimaru, que gere restaurantes na área metropolitana de Tóquio, no Japão, afirmou que os tapetes rolantes de 63 dos seus restaurantes iriam parar.Apesar de o tapete rolante ser a principal atração destes restaurantes, a empresa explicou que a sua ausência iria impedir que os clientes interferissem com os pedidos de outras pessoas.A indústria de kaitenzushi, avaliada em 5,4 mil milhões de dólares em 2021, foi fortemente atingida pelos vídeos virais, que mostram clientes a tocar e a estragar a comida destinada a outros clientes.A cadeia Sushiro foi uma das principais afetadas, e informou, em fevereiro, que o sushi será agora entregue nos restaurantes através de uma única "pista" com recurso a dispositivos sensíveis ao toque, de acordo com o The Guardian. A empresa foi forçada a tomar esta decisão depois de perder vários clientes, após a cobertura dos meios de comunicação sobre o "terrorismo" dos bens alimentares.A cadeia de restaurantes japoneses Kura Sushi também informou, na semana passada, que iria introduzir câmaras equipadas com IA (inteligência artificial) para monitorizar as mesas dos seus restaurantes, evitar possíveis incidentes e detetar comportamentos "incomuns"."A nossa empresa tem ouvido muitos clientes que nos dizem que já não confiam ou já não querem ir a restaurantes de sushi com tapete rolante", disse o chefe de relações públicas do Kura Sushi, Hiroyuki Okamoto, em declarações aos jornalistas, citado pelo jornal Mainichi Shimbun."Esta é uma crise não apenas para as nossas lojas, mas para toda a indústria de sushi de tapete rolante", acrescentou.