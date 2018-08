Um estudo da Universidade de Buffalo, nos EUA, defende que nas noites em que uma pessoa se excede na bebida e nos dias de ressaca há tendência a fazer uma alimentação menos saudável. Os investigadores tentaram perceber como é que o álcool pode alterar os nossos hábitos alimentares.

A partir de uma amostra de 286 estudantes universitários norte-americanos, os investigadores concluíram que normalmente as pessoas que estão bêbadas ou de ressaca sentem o desejo maior do que o habitual de comer salgados, alimentos gordurosos e pouco saudáveis. "Não é de surpreender que eles não comam fruta e bebam sumos de laranja às quatro da manhã. Devemos estar cientes dos efeitos negativos do consumo de álcool, como também do impacto que tem no que comemos quando bebemos álcool", disse Jessica Krueger, uma das autoras do estudo, citada no jornal espanhol ABC.

A investigadora considera ser importante "estudar como o álcool afecta a dieta, especialmente nos universitários, que normalmente têm perto das faculdades muitos restaurantes de fast-food.

De acordo com este estudo, publicado na revista Californian Journal of Health Promotion, os inquiridos tinham mais tendência a comer algo antes de se irem deitar, nas noites em que tinham bebido álcool. Geralmente, optam por sanduíches e pizzas. Em adição, muitos não bebiam água ou bebidas não alcoólicas, antes de irem para a cama, o que agrava a desidratação.

Em relação, aos alimentos ingeridos no dia seguinte, dia da ressaca, os seus hábitos alimentares também se alteram. Muitas vezes optam por comer pizza, tacos, produtos lácteos e cereais. Estas escolhas devem-se "aos chamados remédios de ressaca, que são transmitidos a estudantes e que envolvem a ingestão de alimentos que "absorvem" o álcool", avisa Krueger. E acrescenta: "Extinguir estes mitos é uma maneira de promover uma dieta saudável. Acreditamos que depois de as pessoas beberem álcool, a quantidade de glicose no sangue pode subir e descer, o que estimula o cérebro a sentir fome".