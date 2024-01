Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A vida de António Mexia longe da EDP

Alugou um escritório no Chiado, tem outro em casa e uma empresa de consultoria com sede nas Amoreiras. Chegou a pensar mudar-se para os EUA, mas recuou. Quando não está a viajar pela Europa, pode estar no seu carro híbrido a caminho da Comporta.