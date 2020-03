A partir de quanto se é rico no IRS?

Em 2009, o fiscalista Diogo Leite Campos entrou para a posteridade das polémicas sobre salários quando explicou que 5.800 euros mensais "em qualquer país europeu é classe média-baixa". Leite Campos estava de pé à frente de um quadro onde, com uma conta de guardanapo, explicou perante a câmara da SIC que estes 5.800 euros eram o que sobrava depois de uma taxa de 42% ter passado por alguém que ganhava 10 mil euros. "Será que são esses os ricos portugueses?", atirou. A pergunta, para quem olhar hoje para as estatísticas do IRS e para as taxas marginais deste imposto tem uma resposta: não. Os ricos portugueses começam na verdade mais abaixo na distribuição de rendimentos.Numa altura em que a carga fiscal domina o debate político, uma forma aproximada de revisitar o assunto é observar o nível a partir do qual as administrações fiscais europeias passam a tributar o rendimento do trabalho como sendo de pessoas ricas. Para facilitar a comparação, afixou-se na taxa de 45% - vários países cobram esta taxa, ou perto dela, e a sua magnitude é compatível com a classificação de "rico" (em vários países esta é, de resto, a taxa máxima).Em Portugal , o Fisco começa a taxar a 45% rendimentos a partir de 36.967 euros e o intervalo vai até aos 80.882 euros. Numa primeira comparação, este patamar mínimo fica muito longe do que se verifica noutros países - ou seja, em Portugal o Fisco começa a tributar como ricos pessoas que ganham muito menos do que noutros países. Em Espanha, por exemplo, só o que se ganha acima de 60 mil euros sofre uma taxa de 45%. Em Itália são 75 mil euros, em França são 156 mil euros - e até na Grécia, o ground zero da austeridade, esta taxa começa nos 40 mil euros.Esta comparação mostra que o IRS pode ser uma dificuldade na atração de trabalhadores estrangeiros. Mas não pode, contudo, ser feita sem qualquer filtro, desde logo devido a diferenças na riqueza dos países e nos salários que os seus cidadãos recebem. Uma forma possível de aproximar estas realidades é, por exemplo, dividir o valor que começa a ser tributado a 45% em cada país pelo salário médio. Portugal continua a ser dos países que aparentemente começa a tratar os contribuintes mais cedo como "ricos": rendimentos pouco acima de duas vezes o rendimento mensal médio mensal (salário base e outros componentes) já entram nesta categoria. Mas a diferença para outros países esbate-se, refletindo a realidade dos rendimentos em Portugal, sobretudo os do trabalho - num País com um salário base médio de 970 euros ser "rico" para o Fisco começa nos 3 mil euros por mês. Outra forma de ver estes valores está na concentração dos agregados familiares que declaram rendimentos anuais acima de 30 mil euros: em Portugal só 12,2% dos agregados estão nessa situação, segundo as estatísticas de 2017 da Autoridade Tributária (em Espanha , por exemplo, são 21%). Em Portugal cerca de 15% dos agregados valeram em 2017 mais de 61% do imposto arrecadado com o IRS.Por outras palavras: a fiscalidade é pesada (vários países do Norte e do Centro da Europa têm taxas marginais máximas abaixo de 40%), mas tendo em conta a distribuição de rendimentos em Portugal, e as opções da política pública em privilegiar o reforço da despesa em detrimento da diminuição dos impostos, estes são os "ricos" que o Fisco arranja. É importante notar que as taxas marginais aqui descritas não são o que as pessoas pagam sobre todo o rendimento - essas são as taxas médias efetivas, que incluem as (cada vez menores) deduções. A taxa média no universo de todas as declarações ilustra, de resto, o problema estrutural dos rendimentos baixos no País: foi de apenas 13% em 2017.Concentração e "ricos" à parte, certo é que o IRS português - a par do holandês e do italiano - é dos que mais corrige as desigualdades de rendimentos, de acordo com o Tax Policies Survey de 2018 publicado pela Comissão Europeia. Este desempenho é consequência direta da progressividade do sistema, ou seja, do facto de ir cobrando taxas cada vez mais altas sobre rendimentos mais altos.O aumento ligeiro da carga fiscal em 2020 - que além de todos os outros impostos inclui ainda as contribuições sociais - tem sido um dos principais temas no debate sobre o Orçamento do Estado. Inquéritos de opinião têm mostrado que a política mais assente na despesa é favorecida pela maioria dos eleitores.