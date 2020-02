As despesas com medicamentos para animais de companhia vão passar a ser dedutíveis no IRS , depois da medida do PAN ter sido aprovada durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 A proposta do PAN foi aprovada esta quarta-feira pelo Parlamento, avança a rádio Renascença. A proposta contou com os votos a favor do PS, BE, Chega e Iniciativa Liberal. O PSD absteve-se e o PCP votou contra."Os medicamentos veterinários assumem importância na prevenção e tratamento das doenças que afetam os animais. Atendendo a que na União Europeia, a venda de produtos para saúde animal carece de aprovação oficial ("Registados" ou "Licenciados") pelas autoridades nacionais e/ou europeias, assente numa avaliação científica por peritos independentes, a despesa com medicamentos veterinários deve também estar sujeita a dedução em matéria de IRS", lê-se na proposta apresentada pelo partido.O PAN defende ainda que "as despesas médico-veterinárias tenham uma redução da carga fiscal de 23% para 6%". "Falamos de famílias, em muitos casos, vulneráveis economicamente para as quais a detenção de animais de companhia não pode ser encarada como um encargo acrescido", explicam no documento que identifica as 150 propostas de alteração ao OE2020 do PAN. A medida é votada esta quinta-feira.