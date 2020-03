Ainda não sabe quanto vai receber da sua pensão depois de entrar em vigor o novo orçamento do Estado? Faça já as contas!A calculadora desenvolvida pela empresa de consultoria em finanças pessoais e familiares Doutor Finanças permite a funcionários do setor público e setor privado a fazerem as contas sobre quanto irão receber, dependendo do estado civil, o número de dependentes e ainda se o cônjuge ou os dependentes têm necessidades especiais."Oferecemos a todas as camadas da sociedade, de forma gratuita, todas as condições para planearem com efetividade as suas finanças pessoais", explica Rui Bairrada, o diretor do Doutor Finanças.Faça as contas à sua pensão aqui