Aos 19 anos, Frederico Canto e Castro imaginou um conceito diferente. Reuniu no seu portefólio único travestis, reformados e até um sem-abrigo. Não parou de crescer.

É uma coisa que lhe acontece quase todos os dias: encontrar alguém na rua que podia fazer parte da sua agência. Manuel, 62 anos, foi uma dessas pessoas. Aquele homem de olhos azuis e com barba e cabelo compridos despertou-lhe a atenção. Abordou-o. "Desculpe, o senhor fala português?", perguntou-lhe Frederico Canto e Castro. E depois continuou: "Tem um ar que se encaixa em publicidade." Manuel olhou para ele com um ar desconfiado, mas achou graça à ideia. Aquela abordagem era inesperada: não só porque tem apenas 1,63 metros e pesa 82 quilos, como pela situação em que se encontrava. Naquela altura, em Agosto de 2013, Manuel vivia numa instituição que dá apoio a sem-abrigo. Os únicos bens que tinha eram uma mala com um kit de higiene e roupa. Passava o tempo a vaguear pela cidade: se o tempo estava bom ficava num jardim; senão, optava por centros comerciais. Estava a ver uma montra num centro de Lisboa quando foi abordado por aquele rapaz de calções, ténis e óculos de sol.



Os critérios que à partida teriam excluído Manuel de uma agência de modelos convencional determinaram que se tornasse agenciado da Sonder - uma startup que (ao contrário de quase todas as outras neste ramo) não procura modelos. "Nunca nos afirmamos como uma agência de modelos, somos uma agência de pessoas autênticas", diz Frederico Canto e Castro, 24 anos, o fundador. "Procuramos pessoas com as quais nos identificamos no dia-a-dia, mas que tenham alguma coisa especial", explica. Como Manuel, que hoje, além de já ter saído da rua e arranjado um emprego na distribuição de peixe, já fez seis anúncios através da agência. Por causa do seu aspecto, tem pelo menos um trabalho garantido: "Faço um Pai Natal todos os anos", diz à SÁBADO.



Não é só o conceito da Sonder que é fora da caixa. A própria história de Frederico Canto e Castro também foge ao tradicional. Tinha apenas 19 anos e estava a tirar Gestão na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa quando teve a ideia para este projecto. "Ao fazer um trabalho para uma cadeira tive de analisar uma empresa. Por conveniência, optei pela do meu pai na área da publicidade e apercebi-me de que as marcas mudaram a forma como comunicam. Em vez do estereótipo de beleza querem pessoas reais. Pensei logo que estava ali uma oportunidade", conta. Acabou por não fazer nenhuma cadeira do curso. Em vez disso, passou várias noites a preparar a sua decisão. Primeiro contou aos pais e depois falou com a avó - o seu primeiro e único investidor -, que lhe emprestou 20 mil euros.



O quarto de 14 metros quadrados

A Sonder começou oficialmente a 7 de Setembro de 2014 num lugar, no mínimo, invulgar: uma casa de coelhos. Como Frederico Canto e Castro não queria gastar dinheiro a alugar um espaço, começou no seu quarto. Quando entrou para a faculdade mudou-se para casa do pai, que não tinha um quarto para ele. No jardim havia uma casa de coelhos que foi reconstruída para ele dormir. Acabou por ser o primeiro escritório da Sonder. "Só tinha 14 metros quadrados e nós éramos cinco a trabalhar. Por isso, dormia num colchão no chão da sala", recorda, divertido. Só nove meses e 500 agenciados depois a empresa passou a ter instalações próprias: um escritório na Lx Factory.



Como não havia muito dinheiro, a equipa teve de ser criativa. Começaram a angariar agenciados através de um post no Facebook. Os amigos partilharam e foram surgindo pessoas. Hoje, quem faz essencialmente a marca são os agenciados. "São eles que recrutam outras pessoas", diz.



No início, o jovem empresário não sabia nada sobre o mercado. Chegou a retomar o curso, que tinha congelado, para fazer umas cadeiras mas depois decidiu aprender por si próprio. Como? A ler livros - lê pelo menos um por semana -, e junto de pessoas com experiência em várias áreas. "Todos os dias convido alguém que não conheço, e que considero interessante, para almoçar. Vai do CEO da Sport TV ao da Renova. Pessoas excelentes trazem resultados excelentes, esse é o meu pensamento", diz. Além disso, frequenta seminários de temas tão diferentes como desenvolvimento pessoal ou longevidade - quando falou com a SÁBADO estava a caminho da Sardenha, para um encontro sobre esta temática.



Há seis meses que a empresa funciona só no universo digital: os interessados em agenciar-se têm de submeter fotos e um vídeo de apresentação e a equipa (que hoje são 10 pessoas) avalia-os de acordo com o material enviado. Mas, no início, era no seu quarto que se faziam as sessões fotográficas dos agenciados.



Foi o que aconteceu com Filipe Fernandes, 40 anos. O arquitecto foi encontrado quando estava a fazer a medição da fachada de um prédio, em Março de 2014. Apesar de ser tímido, achou piada à proposta e decidiu experimentar. "Lembro-me bem daquele anexo no jardim, com roupa estendida lá fora", conta à SÁBADO. Hoje já fez 10 anúncios através da Sonder. A empresa já trabalhou para 30 países e fez um total de 463 campanhas, que incluem algumas importantes marcas mundiais. Um dos anúncios mais impactantes foi para a H&M, com o antigo futebolista inglês David Beckham - seis agenciados da Sonder participaram e três filmaram com o jogador de futebol.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 736, de 7 de Junho de 2018.