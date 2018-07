Leia a entrevista completa no número 742 da revista SÁBADO nas bancas quinta-feira, 19 de Julho.



"Acabámos com o código. É muito difícil de compreender mas transformámos o código em abstracções visuais mais fáceis de manipular. Por exemplo, um sistema que leva 11 milhões de linhas de código Java pode ser feito com 3 mil objectos OutSystems."Paulo Rosado, 53 anos, explica em que consiste a OutSystems, a empresa que criou em 2001 numa garagem. Hoje já ganhou o título de unicórnio - é a segunda empresa portuguesa que o conseguiu, ao alcançar uma avaliação superior a mil milhões de dólares.A crescer a um ritmo de subscrições de 60%, têm "um mercado muito grande e um produto muito difícil de bater, porque é muito complexo", segundo palavras do fundador da empresa.Sempre construiu engenhocas no quarto - desde os 12 anos - mas não ligava a computadores. Queria ir para electrotecnica mas foi um professor que lhe trocou as voltas e o avisou que "era uma estupidez." Acabou por seguir engenharia informática e por criar uma empresa de software - que cria sites e apps para empresas - relevante em Portugal como além fronteiras. A Outsystems tem mais de mil clientes em 54 países.