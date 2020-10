31 dos 39 bancos da União Europeia utilizam paraísos fiscais

Desde 2016 que o banco Deutsche Bank não tem colaboradores em Malta, mas tal não impediu que auferisse lucros no valor de 418 milhões de euros nos últimos 5 anos nesta ilha.O mesmo aconteceu com o maior banco da Europa, o HSBC, que registou 1.5 mil milhões de euros de lucro no mesmo período de tempo na Arábia Saudita, não tendo qualquer funcionário no país.Estes são dois dos 29 casos de bancos da União Europeia e Reino Unido que "pareciam estar a declarar lucros elevados em países onde não empregavam efectivamente qualquer pessoal", revela um relatório elaborado pela organização anti-corrupção Transparency International.O relatório chamado " Paraísos sombrios e lucros fantasmas: os assuntos fiscais dos bancos da EU e do Reino Unido " foi publicado no dia 26 de outubro na plataforma Corporate Tax Tracker A investigação revela ainda que, dos 39 bancos desta região, 31 estavam a utilizar paraísos fiscais com "níveis de tributação zero ou muito baixa".De acordo com o documento, estas operações podem significar que os bancos estão a transferir os seus lucros para reduzir a sua fatura fiscal. No entanto, sem informação completa sobre as operações nestes países, é impossível saber.Desde 2015 que os bancos da União Europeia têm sido obrigados a publicar relatórios "country-by-country" sobre os seus lucros, impostos e número de colaboradores em cada local em que operam.Neste período houve uma redução na utilização de paraísos fiscais "tradicionais", no entanto, há um surgimento de novos países que oferecem "incentivos fiscais semelhantes", tal como Luxemburgo, Irlanda e o território de Hong Kong.Elena Gaita, responsável da Transparency International EU, afirma que "os estados membros da União Europeia deveriam colocar os interesses dos seus cidadãos e o seu bem-estar económico acima dos interesses das grandes empresas". A responsável realça ainda que na situação económica atual "é mais importante que nunca que os bancos e outras empresas multinacionais paguem a sua justa quota-parte de impostos".