Face ao período de janeiro a março, a renda mediana aumentou 7,7% no segundo trimestre.

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Renda mediana com maior subida homóloga desde 2021

A renda mediana dos novos contratos de arrendamento de habitação aumentou 11% no segundo trimestre, para 7,27 euros por metro quadrado, a maior subida homóloga desde o segundo trimestre de 2021, divulgou esta quinta-feira o INE.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo as " Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local " publicadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o crescimento homólogo de 11% da renda mediana dos novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares de abril a junho representa uma aceleração face à subida de 9,6% registada no trimestre anterior.Em cadeia, face ao período de janeiro a março, a renda mediana aumentou 7,7% no segundo trimestre.