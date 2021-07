Advogado de Ricardo Salgado questiona estatuto de testemunha do inspetor tributário Paulo Silva

Um dos advogados do antigo presidente do Banco Espírito Santo Ricardo Salgado, Francisco Proença de Carvalho, questionou o estatuto de testemunha do inspetor da Autoridade Tributária Paulo Silva, que é hoje ouvido na segunda sessão do julgamento do ex-banqueiro.



Advogados de Ricardo Salgado, Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce Lusa

À entrada para o Juízo Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, Francisco Proença de Carvalho foi confrontado sobre a importância da audição de Paulo Silva, que esteve envolvido na investigação fiscal da maioria dos grandes processos de combate à corrupção nos últimos anos na justiça portuguesa.

"Testemunha ou inspetor? Vamos ter noção do que é o conceito de testemunha. Sei que é indicado como testemunha, mas vamos ver. Não estou preocupado, faz parte do processo ouvirmos todas as testemunhas, o processo ainda está agora a começar e vamos segui-lo", afirmou o advogado, que evitou fazer mais comentários.

Já sobre a nova ausência de Ricardo Salgado no julgamento presidido pelo juiz Francisco Henriques, o outro representante legal do antigo líder do BES, Adriano Squilacce, confirmou que o principal arguido "já manifestou o direito que tinha a manifestar no processo" e que, por isso, "não estará presente".

O antigo presidente do BES foi pronunciado pelo juiz de instrução da Operação Marquês, Ivo Rosa, por três crimes de abuso de confiança, em processo conexo e separado da Operação Marquês.