1 euro = 1 dólar: as razões para a queda e o que se pode esperar

Mais de duas décadas depois, o euro atingiu de novo a paridade com o dólar: ontem e hoje, a moeda única chegou a cotar abaixo do dólar, tendo recuperado ligeiramente para a paridade absoluta. A queda de 11% desde o início do ano assenta sobretudo em dois pontos principais – o risco económico e as respostas distintas dos bancos centrais – e a paridade pode não ser o fim deste filme no mercado cambial.