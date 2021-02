Segurança Social poupou 550 milhões em pensões e apoios

A Segurança Social gastou menos do que o previsto com pensões e apoios sociais. Em ano de pandemia, os gastos com RSI e CSI acabaram mesmo por ser inferiores aos de 2019. Só o subsídio de doença fugiu à regra, ultrapassando todas as previsões.

Num ano de pressão inédita sobre o sistema de Segurança Social, a despesa relacionada com as pensões, com os apoios criados para responder à pandemia, e com os que já existiam, ficou 550 milhões de euros aquém do que foi orçamentado. E embora na maioria das rubricas tenha havido crescimentos expressivos face ao ano anterior, houve duas prestações de combate à pobreza em que a despesa ficou mesmo abaixo da de 2019: é o caso do rendimento social de inserção (RSI) e do complemento solidário para idosos (CSI).







