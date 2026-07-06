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Portugal vs Espanha: da derrota por 9-0 ao triunfo na Liga das Nações

Renata Lima Lobo 16:50
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Esta segunda-feira, os dois países ibéricos encontram-se nos oitavos de final do Mundial de Futebol. Recordamos a história dos resultados entre as duas seleções nacionais, desde há quase um século.

A estatística não está do nosso lado, mas foi Portugal o mais recente vencedor no último duelo ibérico de futebol. E com um espanhol no banco, o treinador Roberto Martínez, que vai tentar derrotar novamente a seleção do seu próprio país (esperamos todos). Há sensivelmente um ano, Portugal e Espanha encontraram-se na final da Liga das Nações e um empate a dois golos foi resolvido nas grandes penalidades. Diogo Costa defendeu o penálti de Álvaro Morata, selando a vitória lusa da competição. Desta vez, o avançado espanhol não foi convocado pelo selecionador Luis de la Fuente.

Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo disputam a bola na final da Liga das Nações
Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo disputam a bola na final da Liga das Nações Pedro Ferreira

Mas se recuarmos na história, Portugal só venceu mais uma vez a Espanha, num total de 12 jogos oficiais. Aconteceu na fase de grupos do Euro 2004, a jogar em casa, graças a um golo de Nuno Gomes, aos 57 minutos. Espanha venceu sete jogos e foram três os empates, sem vencedor: 1950 (2-2), 1984 (1-1) e 2018 (3-3).

A história dos duelos ibéricos está carregada de curiosidades. Por exemplo, ambas as vitórias portuguesas foram conquistadas com treinadores estrangeiros, a primeira com Luiz Filipe Scolari. Ou esta: o 9-0 sofrido por Portugal frente à Espanha na qualificação para o Mundial de 1934 é considerada a maior derrota da história da Seleção Nacional em jogos oficiais. Esse foi o resultado da primeira mão da qualificação e Portugal conseguiu um resultado menos penoso na segunda, perdendo por apenas 1-2.

Portugal vs Espanha, de trás para a frente:

11/03/1934 - Qualificação para o Mundial 1934

Espanha-Portugal: 9-0 (a maior derrota na história da seleção nacional)

18/03/1934 - Qualificação para o Mundial 1934

Portugal-Espanha: 1-2

02/04/1950 - Qualificação para o Mundial 1950

Espanha-Portugal: 5-1

09/04/1950 - Qualificação para o Mundial 1950

Portugal-Espanha: 2-2

17/06/1984 - Campeonato da Europa 1984 (fase de grupos)

Portugal-Espanha: 1-1

20/06/2004 - Campeonato da Europa 2004 (fase de grupos)

Portugal-Espanha: 1-0

29/06/2010 - Campeonato do Mundo 2010 (oitavos-de-final)

Espanha-Portugal: 1-0

27/06/2012 - Campeonato da Europa 2012 (meia-final)

Portugal-Espanha: 0-0 (2-4 nos penáltis para a Espanha)

15/06/2018 - Campeonato do Mundo 2018 (fase de grupos)

Portugal-Espanha: 3-3

02/06/2022 - Liga das Nações UEFA (fase de grupos)

Espanha-Portugal: 1-1

27/09/2022 - Liga das Nações UEFA (fase de grupos)

Portugal-Espanha: 0-1

08/06/2025 - Final da Liga das Nações UEFA

Portugal-Espanha: 2-2 (5-3 nos penáltis para Portugal)

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