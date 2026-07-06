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Mundial 2026

O onze de Portugal para o jogo com a Espanha

Record 18:36
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Consulte as escolhas de Roberto Martínez para o encontro dos 'oitavos' do Mundial

Hoje todas as atenções vão estar centradas no Portugal-Espanha, a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Em causa está um lugar nos 'quartos' e estas são as escolhas dos selecionadores Roberto Martínez e Luis De La Fuente para o encontro desta noite, que tem início marcado para as 20h00.

Roberto Martínez no jogo com a Croácia
Roberto Martínez no jogo com a Croácia Lusa

ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo

Suplentes: Rui Silva, José Sá, Tomás Araújo, Nelson Semedo, Gonçalo Inácio, Diogo Dalot, Ruben Neves, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Francisco Conceição, Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Samu Costa e Gonçalo Guedes.

ONZE DE ESPANHA:  Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena e Oyarzabal.

Suplentes: David Raya, Joan García, Marc Pubill, Alex Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Gavi, Martin Ziubimendi, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Victor Muñoz e Borja Iglesias.

Sigao jogo em direto.

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