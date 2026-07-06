Mundial2026: Ministro belga diz que caso Balogun é flagrante desrespeito

A Bélgica enfrenta os Estados Unidos na madrugada desta terça-feira, à uma da manhã, e Balogun pode entrar em campo.

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O ministro dos negócios estrangeiros da Bélgica, Maxime Prévot, considerou esta segunda-feira "incompreensível" a decisão da FIFA em suspender o cartão vermelho ao futebolista norte-americano Farolin Balogun e questionou a intervenção de Donald Trump.



O pisão que resultou em cartão vermelho para Balogun Martin Meissner/AP

"Se um telefonema for realmente a razão desta decisão incompreensível, seria um flagrante desrespeito pelas regras mais básicas do futebol e do desporto", afirmou o ministro num comunicado de imprensa divulgado pelo seu gabinete.

O ministro manifestou-se a algumas horas do jogo do Mundial2026 de futebol entre Estados Unidos e Bélgica, no qual o avançado norte-americano, expulso frente à Bósnia, poderá jogar e após a FIFA ter 'revertido' a sua suspensão no domingo.

De acordo com vários órgãos de informação, entre os quais o New York Times, o The Guardian e a Associated Press, Donald Trump terá pedido, num telefonema, ao presidente da FIFA para rever o castigo ao melhor marcador dos Estados Unidos.

Após a decisão da FIFA, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu na sua rede social: "Obrigado, FIFA, por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça".

Esta decisão da FIFA levou a UEFA, organismo que rege o futebol, a reagir esta segunda-feira, revelando em comunicado que a mesma constituiu o "ultrapassar de uma linha vermelha".

A expulsão de Balogun diante da Bósnia aconteceu depois de o jogador atingir por trás o calcanhar de um adversário, considerada uma falta grave e merecedora de cartão vermelho.

Também esta segunda-feira, o comissário europeu Glenn Micaleff disse que "cabe às entidades desportivas e não aos políticos" decidirem as regras no desporto, referindo-se à alegada intervenção política por parte do presidente dos Estados Unidos.

"Exercer influência sobre as decisões desportivas minaria a autonomia do desporto", alertou este membro da Comissão Europeia, responsável pelos assuntos desportivos, numa publicação na rede social X.

Os Estados Unidos e a Bélgica defrontam-se na próxima madrugada (01:00 em Lisboa), em jogo dos oitavos de final do Mundial2026, agendado para o Lumen Field, em Seattle.