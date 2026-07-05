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05 de julho de 2026 às 20:30

"Vai ser o meu último Mundial. Oxalá que amanhã não seja o último jogo": Ronaldo desfaz dúvidas antes de duelo com Espanha

Cristiano Ronald foi o jogador escolhido para fazer este domingo, juntamente com Roberto Martínez, a antevisão ao Portugal-Espanha.

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