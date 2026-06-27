Portugal arrisca interrupção do jogo com a Colômbia devido às tempestades tropicais

Tempestades tropicais são bastante comuns nesta altura do ano, principalmente na Florida - onde Portugal defronta no domingo a Colômbia. Protocolo da FIFA prevê interrupção da partida durante 30 minutos. Se for sentido outro raio, o relógio volta ao zero.

O jogo entre Portugal e Colômbia, que acontece na madrugada (00h30) deste domingo, pode não começar a horas ou durar até mesmo mais tempo do que o previsto, devido às fortes tempestades que se fazem sentir nesta altura do ano na Florida.



Treino de Portugal durante o Mundial2026 Duarte Roriz/Record

A equipa das quinas já teve dois treinos interrompidos devido às condições meteorológicas adversas, nomeadamente às tempestades tropicais que nesta altura do ano são habituais na Florida. Como consequência, teve de trocar os relvados por um pavilhão coberto.

Como Portugal parece estar com pouca sorte no que toca a ser alvo destas tempestades, a seleção terá de estar preparada para a hipótese do duelo se prolongar.

Caso este cenário se verifique, o protocolo da FIFA é bastante claro: se um trovão ocorrer a cerca de 13 quilómetros do estádio, o jogo tem de ser obrigatoriamente interrompido durante 30 minutos. Se um outro for sentido durante essa pausa, o relógio volta ao zero e os jogadores têm de aguardar outros 30 minutos até que a tempestade passe.

O protocolo prevê ainda outras regras. Se as autoridades americanas considerarem que os relâmpagos podem colocar em risco, por exemplo, os adeptos, estes devem ser imediatamente retirados das bancadas.

Nesse caso, não seria a primeira vez que um jogo seria interrompido devido às tempestades tropicais. Na passada segunda-feira, o jogo entre França e Iraque (3-0) teve de ser suspenso durante duas horas por causa do tempo.