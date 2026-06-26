Mundial2026: Rafael Leão espera jogo difícil com a Colômbia, mas acredita em Portugal

Já o médio João Neves, que também falou à FIFA, destacou o facto de Portugal já ter, praticamente, assegurado a continuidade na prova.

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O avançado português Rafael Leão disse esta sexta-feira esperar um jogo difícil frente à Colômbia, na terceira jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, mas acredita nas hipóteses da formação lusa em ir longe no torneio.



Rafael Leão em conferência de imprensa Paulo Calado/PC

"A equipa está bem, mais tranquila, mas com o foco de procurar mais. Estamos a preparar a Colômbia, que vai ser uma seleção mais difícil, com jogadores com qualidade que podem fazer a diferença. Vamos preparar bem, para não haver surpresas", disse, em declarações divulgadas pela FIFA.

O dianteiro que alinha nos italianos do AC Milan, suplente utilizado por Portugal nos dois primeiros jogos do Mundial2026, acredita nas hipóteses lusas e na qualidade da equipa.

"As hipóteses de ir longe são muitas, temos uma equipa de grande qualidade e podemos chegar longe. Confiamos muito uns nos outros, o grupo está bem, com energia perfeita e isso deixa-me tranquilo. Seja titular ou no banco, não vou com pressão ou ansiedade, porque confio nos mesmos colegas", defendeu.

Já o médio João Neves, que também falou à FIFA, destacou o facto de Portugal já ter, praticamente, assegurado a continuidade na prova, apesar de poder acabar o grupo em primeiro, segundo ou terceiro.

"O ambiente é muito positivo, estamos praticamente apurados, mas é a indecisão da classificação que nos motiva, porque o objetivo de Portugal é ficar em primeiro", frisou.

O médio dos franceses do Paris Saint-Germain destacou ainda a união do grupo de trabalho orientado pelo selecionador Roberto Martínez, mas quer a equipa a pensar jogo a jogo.

"Acho que temos de acreditar nos planos de jogo, fazer o que o 'staff' nos pede e estarmos unidos em todos os momentos. Podemos ir longe, mas temos de pensar jogo a jogo e aproveitar cada momento, que pode ser o último. É acreditar no 'staff' e em nós mesmos, tentando o melhor", concluiu.

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K, que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta partida depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia lidera o Grupo K com seis pontos e já está apurada, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.