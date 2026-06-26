Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundial 2026

Mundial2026: Selecionador da Colômbia diz que Portugal tem "26 jogadores de elite"

Lusa 22:28
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Néstor Lorenzo destacou a "estratégia" de Vitinha e a "finalização" de Cristiano Ronaldo.

O selecionador da Colômbia afirmou esta sexta-feira que Portugal tem "26 jogadores de elite" no Mundial2026 de futebol, mas destacou a "estratégia" de Vitinha e a "finalização" de Cristiano Ronaldo, antes do encontro decisivo do Grupo K.

Selecionador da Colômbia diz que Portugal tem "26 jogadores de elite"
Selecionador da Colômbia diz que Portugal tem "26 jogadores de elite" Foto AP/Rebecca Blackwell

"Portugal gosta muito de ter bola e tem jogadores de elite. Aliás, tem 26 jogadores de elite. É uma grande seleção com um grande treinador. É uma equipa completa", afirmou Néstor Lorenzo, em Miami, no Estádio Hard Rock, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da terceira e última jornada.

Com o apuramento garantido, e a precisar de apenas um ponto para confirmar o primeiro lugar do Grupo K, o treinador argentino 'fugiu' à questão sobre se irá poupar alguns dos seus principais jogadores, mas prometeu uma "disciplina tática especial" para fazer frente à seleção lusa.

"Vamos manter o nosso estilo e a nossa essência de jogo. Esperamos estar à altura de jogar contra uma seleção que é realmente candidata a ganhar o Mundial", referiu o técnico, de 60 anos.

Para Néstor Lorenzo, a Colômbia vai precisar de cumprir "rigorosamente o plano" para conseguir anular o médio Vitinha e o avançado Cristiano Ronaldo, dois jogadores que são determinantes no estilo de jogo da equipa de Roberto Martínez.

"Vitinha é incrível na forma como trata a bola e aplica estratégia da equipa. Não pode ter muito espaço, assim como Cristiano Ronaldo, que é um excelente finalizador. O problema é que, ao marcar estes dois, podemos estar a abrir espaços para outros jogadores de Portugal, que são igualmente excelente", concluiu.

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19h30 locais (00h30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Artigos Relacionados
Tópicos Jogo de futebol Jogo Seleção Portuguesa Seleção Portugal Colômbia Cristiano Ronaldo Néstor Lorenzo Usbequistão República Democrática do Congo Roberto Martínez Alireza Faghani
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mundial2026: Selecionador da Colômbia diz que Portugal tem "26 jogadores de elite"