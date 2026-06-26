Mundial2026: Selecionador da Colômbia diz que Portugal tem "26 jogadores de elite"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O selecionador da Colômbia afirmou esta sexta-feira que Portugal tem "26 jogadores de elite" no Mundial2026 de futebol, mas destacou a "estratégia" de Vitinha e a "finalização" de Cristiano Ronaldo, antes do encontro decisivo do Grupo K.



Selecionador da Colômbia diz que Portugal tem "26 jogadores de elite" Foto AP/Rebecca Blackwell

"Portugal gosta muito de ter bola e tem jogadores de elite. Aliás, tem 26 jogadores de elite. É uma grande seleção com um grande treinador. É uma equipa completa", afirmou Néstor Lorenzo, em Miami, no Estádio Hard Rock, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da terceira e última jornada.

Com o apuramento garantido, e a precisar de apenas um ponto para confirmar o primeiro lugar do Grupo K, o treinador argentino 'fugiu' à questão sobre se irá poupar alguns dos seus principais jogadores, mas prometeu uma "disciplina tática especial" para fazer frente à seleção lusa.

"Vamos manter o nosso estilo e a nossa essência de jogo. Esperamos estar à altura de jogar contra uma seleção que é realmente candidata a ganhar o Mundial", referiu o técnico, de 60 anos.

Para Néstor Lorenzo, a Colômbia vai precisar de cumprir "rigorosamente o plano" para conseguir anular o médio Vitinha e o avançado Cristiano Ronaldo, dois jogadores que são determinantes no estilo de jogo da equipa de Roberto Martínez.

"Vitinha é incrível na forma como trata a bola e aplica estratégia da equipa. Não pode ter muito espaço, assim como Cristiano Ronaldo, que é um excelente finalizador. O problema é que, ao marcar estes dois, podemos estar a abrir espaços para outros jogadores de Portugal, que são igualmente excelente", concluiu.

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19h30 locais (00h30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.