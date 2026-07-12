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Mundial 2026

Mundial2026: Inglaterra bate Noruega no tempo extra e está nas meias-finais

Lusa 08:27
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Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
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Edição de 7 a 13 de julho
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Um 'bis' de Jude Bellingham, aos 45+2 e 93 minutos, selou o triunfo dos 'três leões'.

A Inglaterra qualificou-se no sábado para as meias-finais do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Noruega por 2-1, em encontro realizado em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, abraçam-se no final da partida
Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, abraçam-se no final da partida Foto AP/Rebecca Blackwell

Um 'bis' de Jude Bellingham, aos 45+2 e 93 minutos, selou o triunfo dos 'três leões', que repetem 1966, 1990 e 2018, depois de o benfiquista Andreas Schjelderup dar vantagem aos nórdicos, com um grande golo, aos 35.

Nas meias-finais, em encontro marcado para quarta-feira, em Atlanta, às 15h00 locais (20h00 em Lisboa), a Inglaterra vai defrontar o vencedor do embate entre a campeã em título Argentina e a Suíça.

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Mundial2026: Inglaterra bate Noruega no tempo extra e está nas meias-finais