Tragédia na África do Sul: jogador que esteve no Mundial2026 morre aos 25 anos

Notícia está a ser avançada pela imprensa local.

É uma autêntica tragédia: Jayden Adams, jogador sul-africano que representou a sua seleção no Mundial'2026, morreu aos 25 anos, segundo avança a imprensa daquele país.



Tragédia na África do Sul: Jayden Adams morre aos 25 anos AP

Jayden Adams, que representava o Mamelodi Sundowns, foi titular pela seleção nos jogos frente a México e República Checa, e esteve em campo 10 minutos diante da Coreia do Sul. Foi internacional num total de nove ocasiões.

De acordo com a imprensa internacional, Adams estaria a atravessar uma depressão. O jogador, um médio centro, terá sido encontrado sem vida dentro da própria casa, na Cidade do Cabo, capital da África do Sul.

Durante o Mundial'2026, Jayden Adams foi a jogo frente à República Checa um dia depois da morte da avó, Marianna, de 72 anos.

Entretanto, a notícia foi confirmada pelo Sindicato de Jogadores Sul-Africanos em comunicado: "A morte roubou um de nós de forma cruel. Tirou à nossa nação um futebolista incrível, mas nunca tirará o legado que este deixa. Vamos lembrar-nos para sempre da humildade do Jayden, bem como do seu talento e do orgulho extraordinário com que representou a África do Sul. Descansa em paz eterna".

O Mamelodi Sundowns, bem como a federação sul-africana, ainda não se pronunciaram de forma oficial.