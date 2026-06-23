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Mundial2026: França vence Iraque e garante apuramento para os 16 avos

Lusa 07:26
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Partida teve um intervalo de duas horas, devido ao mau tempo.

A França garantiu na segunda-feira o apuramento para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Iraque por 3-0, num jogo que teve um intervalo de duas horas, devido ao mau tempo.

França vence Iraque e garante apuramento para os 16 avos
França vence Iraque e garante apuramento para os 16 avos Foto AP/Derik Hamilton

Em Filadélfia, Kylian Mbappé, aos 14 e 54 minutos, e Ousmane Dembélé, aos 66, apontaram os golos dos gauleses, que tinham vencido o Senegal (3-1) na estreia.

Os vice-campeões mundiais em título passaram a somar seis pontos, contra três da Noruega e nenhum de Senegal e Iraque, antes do final do embate entre os nórdicos e os africanos.

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