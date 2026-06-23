Mundial2026: Portugal enfrenta Uzbequistão à procura da primeira vitória

A seleção portuguesa de futebol procura esta terça-feira a primeira vitória no Mundial2026, enfrentando o estreante Uzbequistão, em jogo da segunda jornada do Grupo K, numa partida em que não conta com o lesionado Tomás Araújo.



Portugal integra o Grupo K do Mundial 2026. Miguel A. Lopes/Lusa

Depois do empate na estreia com a República Democrática do Congo (1-1), a seleção orientada por Roberto Martínez vai tentar somar os três pontos, que lhe permitem encarar o jogo com a Colômbia, na última ronda, com maior tranquilidade.

Num Mundial em que passam os dois primeiros de cada grupo, mais os oito melhores terceiros, um triunfo frente aos uzbeques deixa a equipa das quinas em boa posição para seguir em frente e até para discutir o primeiro lugar do grupo no jogo frente aos colombianos.

Com o primeiro-ministro Luís Montenegro a assistir ao jogo, a formação das 'quinas' vai ter pela frente o Uzbequistão, que na ronda inaugural foi batido pela Colômbia, por 3-1, e que também precisa de pontuar para manter a esperança de se apurar para a próxima fase.

O central Tomás Araújo, titular na estreia, está ausente do jogo devido a problemas físicos, mas Rúben Dias, que falhou o primeiro jogo devido a lesão, já está recuperado e deve ter entrada direta no onze.

Tendo em conta que a exibição e o resultado estiveram longe de agradar, não é de estranhar que o selecionador faça mais alterações na equipa titular, com Francisco Conceição ou João Félix como candidatos.

O jogo está agendado para hoje, pelas 12h00 (18h00 em Lisboa), novamente no Estádio NRG, em Houston, com arbitragem do marroquino Jalad Jayed.

Também hoje, a Colômbia enfrenta a República Democrática do Congo e sabe que novo triunfo lhe garante uma vaga para a fase a eliminar.

Já no Grupo L, a Inglaterra enfrenta o Gana, treinado pelo português Carlos Queiroz, em duelo entre duas equipas vencedoras na primeira ronda e que procuram novo triunfo para garantir o apuramento.

Na outra partida deste grupo, o Panamá e a Croácia vão tentar conquistar os primeiros pontos na competição.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, está a decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.