Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundial 2026

Mundial2026: Portugal enfrenta Uzbequistão à procura da primeira vitória

Lusa 07:41
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de junho
As mais lidas

Jogo está agendado para as 18h desta terça-feira.

A seleção portuguesa de futebol procura esta terça-feira a primeira vitória no Mundial2026, enfrentando o estreante Uzbequistão, em jogo da segunda jornada do Grupo K, numa partida em que não conta com o lesionado Tomás Araújo.

Portugal integra o Grupo K do Mundial 2026.
Portugal integra o Grupo K do Mundial 2026. Miguel A. Lopes/Lusa

Depois do empate na estreia com a República Democrática do Congo (1-1), a seleção orientada por Roberto Martínez vai tentar somar os três pontos, que lhe permitem encarar o jogo com a Colômbia, na última ronda, com maior tranquilidade.

Num Mundial em que passam os dois primeiros de cada grupo, mais os oito melhores terceiros, um triunfo frente aos uzbeques deixa a equipa das quinas em boa posição para seguir em frente e até para discutir o primeiro lugar do grupo no jogo frente aos colombianos.

Com o primeiro-ministro Luís Montenegro a assistir ao jogo, a formação das 'quinas' vai ter pela frente o Uzbequistão, que na ronda inaugural foi batido pela Colômbia, por 3-1, e que também precisa de pontuar para manter a esperança de se apurar para a próxima fase.

O central Tomás Araújo, titular na estreia, está ausente do jogo devido a problemas físicos, mas Rúben Dias, que falhou o primeiro jogo devido a lesão, já está recuperado e deve ter entrada direta no onze.

Tendo em conta que a exibição e o resultado estiveram longe de agradar, não é de estranhar que o selecionador faça mais alterações na equipa titular, com Francisco Conceição ou João Félix como candidatos.

O jogo está agendado para hoje, pelas 12h00 (18h00 em Lisboa), novamente no Estádio NRG, em Houston, com arbitragem do marroquino Jalad Jayed.

Também hoje, a Colômbia enfrenta a República Democrática do Congo e sabe que novo triunfo lhe garante uma vaga para a fase a eliminar.

Já no Grupo L, a Inglaterra enfrenta o Gana, treinado pelo português Carlos Queiroz, em duelo entre duas equipas vencedoras na primeira ronda e que procuram novo triunfo para garantir o apuramento.

Na outra partida deste grupo, o Panamá e a Croácia vão tentar conquistar os primeiros pontos na competição.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, está a decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Artigos Relacionados
Tópicos Jogo de futebol Jogo equipa equipamento Usbequistão Portugal Colômbia República Democrática do Congo Tomás Araújo Rúben Dias Carlos Queiroz Francisco Conceição João Félix Sequeira
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mundial2026: Portugal enfrenta Uzbequistão à procura da primeira vitória