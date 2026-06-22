Mundial2026: Messi isola-se como melhor marcador da história dos Mundiais

Depois de ter igualado os 16 tentos de Miroslav Klose, o jogador de 38 anos marcou face aos austríacos aos 38 minutos.

O argentino Lionel Messi isolou-se hoje como melhor marcador da história dos Mundiais de futebol, ao conseguir face à Áustria o seu 17.º golo, mais um do que o alemão Miroslav Klose.



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Depois de ter igualado os 16 tentos do germânico com um ‘hat-trick’ à Argélia (3-0), na estreia na edição de 2026, o jogador de 38 anos faturou face aos austríacos aos 38 minutos, em Arlington, na segunda jornada do Grupo J, depois de já ter desperdiçado uma grande penalidade, aos nove.

O argentino entrou para o Mundial2026 no quarto lugar, que partilhava com o francês Just Fontaine, com 13 golos, mas, entretanto, com os quatro marcados, ultrapassou o alemão Gerd Müller, o brasileiro Ronaldo e, agora, Klose.

Quando somou o seu primeiro ‘hat-trick’ em Mundiais, Messi também deixou para trás o francês Kylian Mbappé, que o tinha, entretanto, deixado para trás na estreia no Mundial2026, ao conseguir um ‘bis’ face ao Senegal (3-1), em jogo do Grupo I.

Agora, Messi, campeão mundial em 2022, lidera, com 17 golos, contra 16 de Klose, 15 de Ronaldo e 14 de Müller e Mbappé, sendo que o gaulês também está na corrida ao trono dos goleadores, defrontando hoje o Iraque.

Na classificação dos argentinos, Messi é secundado pelos 10 golos de Gabriel Batistuta e os oito de Guillermo Stábile e Diego Armando Maradona, que em 1986, faz hoje 40 anos, marcou dois dos mais icónicos golos dos Mundiais, à Inglaterra (2-1), um com a ‘mão de Deus’ e outro depois de fintar meia equipa inglesa.

Entre os portugueses, Eusébio é o melhor marcador, com nove golos, nos seis jogos que cumpriu em 1966, secundado por Cristiano Ronaldo, que contabiliza oito, em seis edições e num total de 23 encontros disputados.

Messi, atualmente no Inter Miami, também é recordista em Mundiais nos jogos disputados (cumpre o 28.º), minutos (começou o embate com os austríacos com 2.395), ‘Bolas de Ouro’ (duas) ou vitórias (17), registo em que também pode hoje deixar para trás Klose.

Mundial2026: Messi isola-se como melhor marcador da história dos Mundiais

Arlington, Estados Unidos, 22 jun 2026 (Lusa) – O argentino Lionel Messi isolou-se hoje como melhor marcador da história dos Mundiais de futebol, ao conseguir face à Áustria o seu 17.º golo, mais um do que o alemão Miroslav Klose.Depois de ter igualado os 16 tentos do germânico com um ‘hat-trick’ à Argélia (3-0), na estreia na edição de 2026, o jogador de 38 anos faturou face aos austríacos aos 38 minutos, em Arlington, na segunda jornada do Grupo J, depois de já ter desperdiçado uma grande penalidade, aos nove.O argentino entrou para o Mundial2026 no quarto lugar, que partilhava com o francês Just Fontaine, com 13 golos, mas, entretanto, com os quatro marcados, ultrapassou o alemão Gerd Müller, o brasileiro Ronaldo e, agora, Klose.Quando somou o seu primeiro ‘hat-trick’ em Mundiais, Messi também deixou para trás o francês Kylian Mbappé, que o tinha, entretanto, deixado para trás na estreia no Mundial2026, ao conseguir um ‘bis’ face ao Senegal (3-1), em jogo do Grupo I.Agora, Messi, campeão mundial em 2022, lidera, com 17 golos, contra 16 de Klose, 15 de Ronaldo e 14 de Müller e Mbappé, sendo que o gaulês também está na corrida ao trono dos goleadores, defrontando hoje o Iraque.Na classificação dos argentinos, Messi é secundado pelos 10 golos de Gabriel Batistuta e os oito de Guillermo Stábile e Diego Armando Maradona, que em 1986, faz hoje 40 anos, marcou dois dos mais icónicos golos dos Mundiais, à Inglaterra (2-1), um com a ‘mão de Deus’ e outro depois de fintar meia equipa inglesa.Entre os portugueses, Eusébio é o melhor marcador, com nove golos, nos seis jogos que cumpriu em 1966, secundado por Cristiano Ronaldo, que contabiliza oito, em seis edições e num total de 23 encontros disputados.Messi, atualmente no Inter Miami, também é recordista em Mundiais nos jogos disputados (cumpre o 28.º), minutos (começou o embate com os austríacos com 2.395), ‘Bolas de Ouro’ (duas) ou vitórias (17), registo em que também pode hoje deixar para trás Klose.