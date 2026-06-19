Mãe de Vozinha já faz as malas para estar no Uruguai-Cabo Verde. “Estou emocionada e muito orgulhosa"

Ana Cândida Évora não conseguiu estar presente na estreia do guarda-redes no Mundial devido a problemas com o visto de entrada nos Estados Unidos.

Até segunda-feira poucas pessoas conheciam Vozinha, o guarda-redes da seleção de Cabo Verde que permitiu que o país estreante no Mundial empatasse com a 'temível' Espanha, quanto mais a sua mãe, Ana Cândida Évora. No entanto, os últimos dias têm sido várias as notícias sobre a família, que se tornou um fenómeno da competição.



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Começando pelo jogador, que acaba o contrato com o Chaves este mês e ainda não sabe o que o futuro lhe reserva. Quando o Mundial de Futebol começou era o jogador em competição com menos seguidores nas redes sociais, com cerca de 50 mil, mas durante o jogo iniciou-se uma campanha para subir este número, e atualmente são mais de 14 milhões as pessoas que o acompanham no Instagram. Ainda esta sexta-feira publicou um story onde agradece todo o apoio que tem recebido: “O Mundial é um sonho de criança que se tornou realidade. Grato por todo o apoio recebido. Agora é continuar focado no trabalho”.

No entanto, há alguém muito especial para o jogador, que não tem podido acompanhar de perto o turbilhão de emoções dos últimos dias: a mãe. Ana Cândida Évora perdeu a estreia de Vozinha na competição depois de não ter conseguido o visto norte-americano a tempo, agora várias autoridades estão a tentar acelerar o processo.

Davidson Évora, irmão de Vozinha, contou à Reuters que o presidente da Federação de Futebol de Cabo Verde, Mário Semedo, conseguiu resolver todos os entraves com a FIFA e as entidades oficias norte-americanos para fazer essa surpresa ao guarda-redes da seleção. “Os documentos foram regularizados e, praticamente, tudo está pronto. Só precisamos chegar lá e acho que está tudo resolvido”, partilhou.

Se tudo correr bem a cabo-verdiana já vai poder apoiar a sua seleção - e especialmente o filho – no próximo jogo contra o Uruguai, em Miami, no domingo às 23h00.

Apesar de existirem poucos detalhes públicos sobre a família, sabe-se que além de Josimar Dias – conhecido por Vozinha – e Mário, a mulher de 60 anos tem ainda outra filha, Gisilene, e que é extremamente dedicada aos filhos. À Globo revelou ser fã de novelas brasileiras e da cantora Ivete Sangalo.

Já à Lusa partilhou que não tem sido fácil arranjar tempo, “nem sequer para comer”, devido a tantas felicitações e contactos desde que o filho se tornou uma celebridade: “Estou emocionada, desde segunda-feira, estou muito orgulhosa. Nem tempo tenho para comer, mas é assim que queremos”.

Problemas com o visto

Logo depois do empate contra a Espanha o guarda-redes revelou que a mãe não estava presente porque teve problemas com o visto de autorização de entrada nos Estados Unidos e questões financeiras, expressando a tristeza por uma das pessoas mais importantes da sua vida não poder testemunhar aquele momento: “Ela não conseguiu estar aqui por causa do visto... do dinheiro que temos de pagar. Não conseguimos resolver tudo a tempo e eu gostaria que ela estivesse aqui”.

Cabo Verde está entre os cinquenta países cujos cidadãos têm de pagar uma caução de até 15 mil dólares - cerca de 13 mil euros e 1.443.000 escudos cabo-verdianos - para entrar no país por receio por parte da administração Trump de que a realização do Mundial poder levar ao aumento da imigração ilegal.

Um representante do governo norte-americano afirmou que não havia qualquer registo de pedido de visto em nome da mãe do jogador e que a caução é dispensada para familiares de atletas. Além disso, as autoridades referiram que Ana Cândida Évora não possuía passaporte válido.

Mais tarde o líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, esclareceu que “todas as taxas foram dispensadas de acordo com a política oficial”. “Os preparativos de viagem já estão a ser feitos para que mãe e filho se reencontrem em Miami”.