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Lopetegui fica furioso com selecionador do Canadá e instala-se a confusão no relvado

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Treinador do Qatar repreendeu o homólogo.

O final do Canadá-Qatar (6-0) ficou marcado por um momento tenso entre ambos os selecionadores, com Julen Lopetegui a dirigir-se de imediato a Jesse March para o... repreender, instalando-se uma grande confusão no relvado, com vários jogadores 'ao barulho'.

Lopetegui
Lopetegui AP

De acordo com a imprensa internacional, o selecionador do Qatar criticou o homólogo pelo facto de o Canadá ter continuado a procurar marcar mais golos, mesmo quando já goleava e a seleção qatari estava reduzida a nove devido às expulsões de Homam Ahmed (33') e Assim Madibo (53').

A partida, recorde-se, ficou marcada pela lesão grave de Koné. O jogador do Canadá fraturou a perna depois de sofrer uma falta de Assim Madibo.

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