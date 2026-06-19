Lopetegui fica furioso com selecionador do Canadá e instala-se a confusão no relvado

O final do Canadá-Qatar (6-0) ficou marcado por um momento tenso entre ambos os selecionadores, com Julen Lopetegui a dirigir-se de imediato a Jesse March para o... repreender, instalando-se uma grande confusão no relvado, com vários jogadores 'ao barulho'.



Lopetegui AP

De acordo com a imprensa internacional, o selecionador do Qatar criticou o homólogo pelo facto de o Canadá ter continuado a procurar marcar mais golos, mesmo quando já goleava e a seleção qatari estava reduzida a nove devido às expulsões de Homam Ahmed (33') e Assim Madibo (53').

A partida, recorde-se, ficou marcada pela lesão grave de Koné. O jogador do Canadá fraturou a perna depois de sofrer uma falta de Assim Madibo.

LA TANGANA AL FINAL DEL CANADÁ-CATAR ????????



Lopetegui le recriminó a Marsch que atacará en el minuto 99’ con el portero y con la selección catarí con 2 jugadores menos ??#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jh0FkI7YrY — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 19, 2026