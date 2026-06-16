Foi um dia de de loucos para Vozinha, alcunha de criança de Josimar Higino Pereira, em homenagem ao lateral-direito da seleção brasileira do Mundial de 1986. Com uma grande exibição, o guarda- redes, de 40 anos, travou a Espanha, e chorou no relvado, ao lembrar o falecimento dos avôs, com quem viveu na infância, e a ausência da mãe do estádio, devido a um “problema com o visto”.

A carregar o vídeo ... O dia de loucos de Vozinha: do 'problema com o visto da mãe' aos... mais de 6 milhões de seguidores

Sem clube depois de ter terminado contrato com o Chaves, tornou-se num fenómeno de popularidade no Instagram. Ao final da noite, já tinha mais de 3,4 milhões de seguidores. Antes do encontro, não chegava aos 50 mil. Esta manhã... já ultrapassou os 6 milhões! “Isto é de loucos!”, deixou escapar, em declarações à CazéTV, quando viu que já estava perto... dos 1,4 milhões.

Vozinha deu-se a conhecer ao Mundo. “Sonhei toda a minha vida com este momento. Ajudei a equipa com a minha experiência e estou muito feliz”. Bubista, o selecionador, vê-o como exemplo de resiliência. “Lutou todos estes anos para estar neste palco.”