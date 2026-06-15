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15 de junho de 2026 às 21:00

Euforia e festa no Terreiro do Paço após empate de Cabo Verde com Espanha

Adeptos da seleção de Cabo Verde reuniram-se no Terreiro do Paço, em Lisboa, para assistir à primeira partida do país no Mundial2026.

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