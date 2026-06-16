Mundial'2026: Treinador de guarda-redes do Chaves destaca "capacidades inatas" de Vozinha

Guardião 'fechou' a baliza de Cabo Verde no jogo com a Espanha no Mundial.

O treinador português José Augusto, atualmente ao serviço do Desportivo de Chaves, da 2.ª Liga portuguesa, disse esta terça-feira ter assistido à exibição de Vozinha no Mundial2026 de futebol com orgulho, tecendo rasgados elogios ao internacional cabo-verdiano.



Vozinha vestiu a pele de herói no jogo de Cabo Verde com a Espanha no Mundial AP

"Assisti [à exibição de Vozinha] com muito orgulho, mas não me surpreendeu. Foi um jogador que se foi preparando [para o Mundial] ao longo do tempo, mesmo durante a época, no Desportivo de Chaves, mas como é um atleta extremamente profissional, soube dividir as situações", frisou José Augusto, em declarações à Lusa.

Frente a uma seleção apontada como uma das favoritas à conquista do título e campeã mundial em 2010, a formação cabo-verdiana, a segunda a estrear-se no presente torneio, conseguiu segurar o nulo e conquistar o primeiro ponto de sempre num Mundial, no jogo da primeira jornada do Grupo H, disputado em Atlanta, na segunda-feira.

Para o técnico, o guarda-redes cabo-verdiano, que arrecadou o prémio de "homem do jogo", é "uma referência posicional", com qualidades distintas e "capacidades superiores para a posição".

"É uma referência acima de tudo para o país, é uma referência posicional e uma referência para os atletas mais jovens. O Vozinha é um formador, é uma excelente pessoa e um guarda-redes com capacidades inatas, heterogéneo dos demais e com um ADN muito próprio", reiterou José Augusto.

Ao mesmo tempo, Vozinha "não é só um guarda-redes que defende, é um guarda-redes que joga bem, que lidera, é um líder, um capitão e impulsiona tudo o que vai acontecer à frente".

Por todas estas qualidades, em evidência no duelo com a Espanha, o técnico disse entender "toda esta avalanche, esta surpresa para quem não o conhece", afirmando que a exibição de Vozinha na estreia de Cabo Verde no Mundial2026 de futebol não surpreendeu a equipa técnica do Desportivo de Chaves

O treinador de guarda-redes adiantou à Lusa que, a par de prosseguir os objetivos delineados pelo emblema transmontano durante a época de 2025/2026 na II Liga portuguesa de futebol, o internacional cabo-verdiano tinha "no subconsciente, naturalmente, o campeonato do mundo".

Por este motivo, Vozinha partiu para a competição "preparado, identificado e focado, acima de tudo", fruto de um trabalho exaustivo que "foi sendo feito".

"É uma pessoa extremamente disciplinada e foi isso que vi [na estreia de Cabo Verde]: uma exibição disciplinada, com rigor, concentração e muita maturidade posicional. Fala-se muito na idade do atleta, mas eu transformo esses 40 anos em maturidade posicional, acho que é o "ponto rebuçado" dos guarda-redes na competição", afirmou.

Para José Augusto, atualmente é possível "suprimir um pouco" a idade biológica dos jogadores com uma boa preparação a todos os níveis, que inclui disciplina e descanso.

"Agora existem tantos meios que conseguimos criar uma longevidade maior para a posição e é o que tem acontecido com o Vozinha. Não me surpreende rigorosamente nada, está preparadíssimo para fazer agora e muito mais para a frente", afiançou.

A este propósito, José Augusto mostrou-se expectante para os próximos duelos da fase de grupos do Mundial de futebol, acreditando que Vozinha manterá o patamar de exibição do jogo de estreia "de uma forma muito natural".

"O que assistimos [na segunda-feira] é o que espero encontrar contra o Uruguai e, depois, com a Arábia Saudita, se for essa a opção da equipa técnica, porque o Vozinha transmite para a sua primeira linha defensiva, depois para os demais, concentração e confiança para que as coisas possam acontecer mais à frente", concluiu.